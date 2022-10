De 5 beste apps voor bodybuilding

Het idee om spieren en kracht op te bouwen is niet nieuw en bestaat al eeuwen. In 2022 kan je een overvloed aan bronnen vinden om je te helpen bij je inspanningen voor bodybuilding, waardoor het beter wordt om je fysieke vorm te modelleren. Nu smartphones toegankelijk zijn voor meer mensen dan ooit tevoren, woedt het debat over welke de beste bodybuilding-app is. Welke van deze talloze applicaties moeten we gebruiken, of beter gezegd, wat moet een applicatie doen om ons vooruit te helpen?

Bankieren, sociale netwerken bezoeken, dating en zelfs spelen in een online casino zoals Casino777, tegenwoordig zijn er applicaties voor alles en de wereld van bodybuilding ontsnapt er niet aan. Hieronder hebben we voor jou de vijf beste bodybuilding apps op een rijtje gezet.

Strong

Een van de beste apps voor het bijhouden van je trainingen is Strong. Het onderscheidende kenmerk van Strong is hoe het gegevens en andere informatie weergeeft met behulp van grafieken, diagrammen en andere visuals. De app ondersteunt een verscheidenheid aan oefeningen, waardoor het eenvoudig is om je trainingen vast te leggen. Naast het synchroniseren ervan met de cloud, kun je je trainingsschema ook delen.

JEFIT

Met meer dan 1300 beschikbare workouts is deze gratis app geschikt voor zowel beginnende als ervaren bodybuilders. De app biedt ook grafieken en statistieken over jouw trainingen. Je krijgt zo de kans om je snel te ontwikkelen en nieuwe records te vestigen. Met JEFIT hoef je niets in te stellen voor je trainingen. Met één klik start de timer en kun je beginnen met je training.

Fitnotes

Als je op zoek bent naar een eenvoudige fitness tracking app, dan is FitNotes een solide keuze. Het houdt je fitnessniveau bij en geeft trainingsstatistieken. Je voegt gewoon een nieuwe oefening toe, voert je reps en gewicht in, en je kunt je trainingsresultaten op elk moment opvragen. Oefeningen kunnen worden aangepast nadat ze zijn gemeten in weerstand of cardio. In deze gratis app is er is geen sprake van een overvloed van externe onzin zodat je deze perfect werkende training tracker-app vlot kunt gebruiken.

Pro Gym Workout

Voor degenen die op zoek zijn naar motivatie om hun mentale grenzen te verleggen, hun spiermassa en kracht te vergroten en hun lichaam vorm te geven, biedt deze app een verscheidenheid aan oefeningen. Van beginners tot pro gewichtheffers, iedereen kan er zijn of haar trainingsplannen mee managen.

De beste functie is het ontvangen van maandelijkse plannen, of een trainingsschema voor een bepaalde periode. Elk lichaamsdeel, inclusief je schouders, benen, rug en borst, worden hierbij getraind. Naast de calculator voor het tellen van calorieën heeft deze app een eiwit-, vet- en BMI-calculator om je te helpen alle belangrijke waarden in de gaten te houden.

Workit

Voor alle mogelijke gebruikers biedt Workit snelle en eenvoudige trainingssessies. De Workit Inc. app biedt een verscheidenheid aan oefeningen voor mensen van alle lichaamstypen. De app vervult de rol van een personal trainer en biedt uitgebreid advies voor bodybuilding en fitness. Om je vorderingen op de voet te volgen en de nodige aanpassingen te maken, kun je je lichaamsvet, lichaamsgewicht en andere gegevens bijhouden.

Voor welke van deze 5 beste bodybuilding apps je ook kiest, je zult met elk van hen de gewenste resultaten kunnen behalen.