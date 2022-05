Emite seu certificado digital ICP-Brasil nos Estados Unidos, de forma rápida e prática, para

tornar a vida do brasileiro na América mais fácil!

É uma empresa de certificação digital, com serviços de cartório no Brasil; afiliada ao grupo

PRONOVA. Uma das maiores autoridades certificadoras do Brasil e a única autorizada a exercer

este serviço internacionalmente, com representação em toda a Europa.



O QUE É O CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

O certificado digital ICP Brasil é a sua identidade virtual ou de sua empresa, que possibilita

assinar documentos mesmo estando nos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo,

como se estivesse assinando presencialmente, mas sem precisar reconhecer firma em cartório

e com o mesmo valor jurídico.



PARA QUE SERVE

O certificado digital ICP Brasil serve para validar toda transação online, com segurança e

privacidade em diversas plataformas digitais. Além de assinar todo tipo de documento digital,

permite acessar sites do governo para resolver todas as pendências, com rapidez e sem

burocracia; e acessar sites restritos como o e-CAC, da Receita Federal, para fazer o seu imposto

de renda, com o mais alto nível de segurança.



QUAIS SÃO OS TIPOS DE CERTIFICADO DIGITAL ICP BRASIL

A Certifica Aqui USA emite os certificados e-CPF, utilizado para pessoas físicas, ao passo que o

e-CNPJ é para pessoas jurídicas, ou seja, para empresas.

Você que está no exterior e precisa assinar documentos pessoais à distância, vai precisar do e-

CPF, mas se o que você precisa resolver está ligado à sua empresa, vai precisar de um e-CNPJ,

que deverá ser emitido em nome do representante legal da empresa e aí sim, vai poder assinar

todos os documentos online.

O modelo A1 é armazenado no seu computador e o A3 no Token, mídia de armazenamento

tipo o pendrive. A diferença é que o token, inviolável, armazena apenas o seu certificado

digital.



COMO O CERTIFICADO DIGITAL COMPROVA A MINHA IDENTIDADE

O certificado digital confirma sua identidade ou de sua empresa pela criptografia, através das

chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil) que nada mais é que um composto de normas que

codifica suas informações de maneira que elas são identificadas e validadas, sem qualquer

chance de serem violadas e copiadas.

4 RAZÕES PARA TER UM CERTIFICADO DIGITAL



Praticidade

Você poderá assinar documentos, estando fora do Brasil e sem interromper sua viagem de

férias, caso aconteça um imprevisto e necessite assinar algum documento.

Rapidez

Facilita inserir e alterar informações nas plataformas de serviços online, como gov.br e muitas

outras, de maneira rápida e sem burocracia.

Segurança

O certificado digital usa chaves criptográficas que jamais se repetem. É impossível ser copiada.

Preservação do meio ambiente

Ou seja, elimina o uso de tinta e papel usados para a impressão dos documentos, contribuindo

com a preservação do meio ambiente. E economiza também muitos outros processos que

envolvem o arquivamento desses papéis.