Hoeveel rust moet u nemen tussen trainingssessies?

Om de gewenste resultaten te bereiken, is het belangrijk om slim te trainen, maar ook om uw lichaam de kans te geven zich goed te herstellen. Een goede recuperatie omvat onder meer een aangepaste voeding en voldoende rusttijd om het lichaam in staat te stellen zich aan te passen aan de opgelegde spierarbeid en na elke sessie uw conditie te verbeteren.

Buikspieren, borstspieren, armen… Om hun volume te vergroten en ze in vorm te brengen, moet u volgens fysieke trainers de voorkeur geven aan korte maar intense oefeningen samen met zware oefeningen, dit twee keer per week. Maar hoe zit het met het herstel? Degenen die denken dat u de oefeningen in recordtijd moet uitvoeren, hebben het mis.

Om te beginnen moet u al de tijd nemen om te rusten tussen uw oefeningen, de aanbevolen tijd is 3 minuten.

De algemene vuistregel voor rust tussen trainingen is dat u 24 uur rust moet nemen tussen elke training, maar dit geldt niet voor alle soorten training. Hoeveel tijd u tussen de sessies moet rusten, hangt af van uw herstelvermogen, de duur, intensiteit, de soort inspanning, en het doel van uw trainingsprogramma.

Voor gewichtsverlies

Bij het afvallen is het belangrijk zo vaak mogelijk actief te zijn om een energietekort te creëren. Dit betekent, dat de verbruikte calorieën dag na dag de verbruikte calorieën overschrijden. In dit geval is het niet nodig om 24 uur rust te nemen tussen elke cardiovasculaire trainingssessie.

U kunt gemakkelijk 5 tot 6 keer per week trainen als u een programma heeft dat is aangepast aan uw lichamelijke conditie en herstelvermogen. Ik stel echter voor om zware (hoge intensiteit) en gemakkelijke (matige intensiteit) sessies af te wisselen om uitputting en oververmoeidheid te voorkomen.

Voor maximale krachttraining (ervaren level)

Een maximale krachttraining omvat gewoonlijk slechts een paar spiergroepen, maar tellen verschillende reeksen van 3-5 herhalingen, met zware belastingen. Dit soort training put de gewerkte spiergroepen uit en een hersteltijd van 24 uur is in de meeste gevallen onvoldoende.

Voor een optimale toename van de maximale kracht heeft het lichaam een volledig herstel van 48 tot 72 uur nodig. Als u een training voor de borstspieren doet, duurt het 2 tot 3 dagen om dezelfde spiergroep weer te trainen. In de tussentijd kunnen de andere spieren getraind worden. Dit gezegd zijnde, adviseer ik u toch om minstens één dag per week totale rust te nemen om overtraining te voorkomen.

Voor toename van de spiermassa

Spiermassatraining put het lichaam op een vergelijkbare manier uit als krachttraining, maar in mindere mate. Een hersteltijd van 24-48 uur tussen twee sessies van dezelfde spiergroep is over het algemeen voldoende. Dit voorkomt overtraining en garandeert betere resultaten.

De duur van het herstel moet derhalve worden bepaald door het geheel van de verschillende soorten inspanningen, die in de loop van een bepaalde periode zijn geleverd, te evalueren. Uw persoonlijke trainer zal u daar het best in kunnen begeleiden.