Podcast test

Boca Nation Talk 27 de Abril 2020- Apresentado por Douglas Heizer e Marcus Pedrosa. Convidado de hoje, o tecnico do Goias EC Ney Franco. Falamos sobre a carreira dele e sobre a preparação para o retorno no Goias EC. Falamos do Boca RAton FC tambem é claro!